Usa: Commissione Ue, misure contro fusione Illumina e Grail a indagine in corso (2)

- Il 22 luglio 2021, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione di Grail da parte di Illumina ai sensi del regolamento sulle concentrazioni dell'Ue. Tuttavia, il 18 agosto 2021, Illumina ha annunciato pubblicamente di aver completato l'acquisizione di Grail, mentre l'esame della Commissione della transazione proposta è ancora in sospeso. Ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, le società non dovrebbero attuare concentrazioni soggette al riesame della Commissione a meno che e fino a quando non siano state notificate e autorizzate dalla Commissione (l'obbligo di sospensione). Nella comunicazione degli addebiti di oggi, la Commissione ritiene in via preliminare che, chiudendo il loro accordo, Illumina e Grail abbiano violato l'obbligo di sospensione e che in questo caso siano appropriate misure provvisorie per ripristinare o mantenere una concorrenza effettiva. È la prima volta che la Commissione intende adottare misure provvisorie a seguito di una rapida attuazione senza precedenti di una concentrazione su cui sta indagando. Le misure cautelari, hanno spiegato dalla Commissione, mirano a prevenire l'impatto pregiudizievole potenzialmente irreparabile dell'operazione sulla concorrenza, nonché l'eventuale integrazione irreversibile delle parti della fusione, in attesa dell'esito dell'indagine della Commissione sulla concentrazione. (segue) (Beb)