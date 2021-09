Usa: Commissione Ue, misure contro fusione Illumina e Grail a indagine in corso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure provvisorie previste prendono atto della proposta unilaterale di Illumina di tenere separato Grail, ma vanno oltre la proposta di Illumina nell'affrontare una serie di gravi carenze identificate in tale proposta. Grail e Illumina hanno ora l'opportunità di rispondere alla comunicazione degli addebiti della Commissione per iscritto e oralmente. Dopo aver ascoltato le parti, la Commissione può rendere vincolanti le misure provvisorie e Illumina e Grail sarebbero legalmente obbligate a rispettarle. La Commissione ha il potere di imporre penalità di mora in caso di inosservanza. Inoltre, le società che non rispettano le misure provvisorie possono essere multate fino al 10 per cento del loro fatturato mondiale annuo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni. Parallelamente, e come comunicato il 20 agosto 2021, la Commissione continuerà a indagare se la decisione di Illumina e Grail di attuare la loro transazione in attesa dell'indagine approfondita della Commissione costituisca una violazione delle norme sulla fusione dell'Ue che potrebbe comportare ad ammende. Se la Commissione dovesse concludere che Illumina e Grail sono responsabili, potrebbe imporre un'ammenda fino al 10 per cento del fatturato mondiale annuo delle società. (segue) (Beb)