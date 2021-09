Usa: Commissione Ue, misure contro fusione Illumina e Grail a indagine in corso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha ricordato che aziende e prodotti Illumina, con sede negli Stati Uniti, è un'azienda globale di genomica che sviluppa, produce e commercializza sistemi Ngs, inclusi strumenti di sequenziamento, materiali di consumo e servizi correlati. I sistemi Ngs di Illumina sono dispositivi medici utilizzati in una varietà di applicazioni, inclusi i clienti nel settore dell'oncologia che sviluppano ed eseguono test basati sul sangue in grado di rilevare il cancro o selezionare terapie appropriate per i malati di cancro. Il fatturato globale di Illumina nel 2020 è stato di 3 miliardi di dollari. In Europa, Illumina commercializza i suoi prodotti sia direttamente che tramite distributori. Grail, con sede anche negli Stati Uniti, è un'azienda sanitaria che sviluppa test oncologici basati sul sangue basati sul sequenziamento genomico e sugli strumenti di data science. Il prodotto di punta di Grail è 'Galleri', un test per l'individuazione precoce di più tumori, il cui scopo è quello di rilevare circa 50 tumori in pazienti asintomatici da un campione di sangue. Nell'aprile 2021, Grail ha avviato una commercializzazione limitata di 'Galleri' negli Stati Uniti. Grail ha due ulteriori prodotti: un ausilio diagnostico per i test oncologici utilizzato per confermare una diagnosi di cancro in pazienti sintomatici e un test di malattia residuo minimo, per rilevare potenziali recidive nei pazienti dopo trattamenti antitumorali. Grail è stata fondata da Illumina nel 2016 ed è stata scorporata più tardi nello stesso anno. (Beb)