Roma: maltrattamenti in famiglia e minacce di morte, in manette due uomini violenti (2)

- I carabinieri della stazione di Cesano durante la serata sono intervenuti in quel centro, in un appartamento dove si era consumata l’ennesima aggressione da parte di un 49enne romeno, nei confronti della convivente, una connazionale di 49 anni, che dopo anni di maltrattamenti e minacce, si è decisa a denunciare il suo aguzzino. I carabinieri sono prontamente intervenuti soccorrendo la donna e la figlia, e fermando l’uomo che era sotto l’effetto di alcool. Gli aggressori sono stati entrambi arrestati e accompagnati in carcere. (Rer)