Roma 2021: Michetti su sfida Raggi in latino, non rispondo a provocazioni

- "Certo che ho il coraggio di confrontarmi, ma io purtroppo sono partito tardi nella campagna elettorale e ancora dobbiamo finire il giro di Roma. Quindi non ho il tempo perché abbiamo delle scadenze e degli impegni, incontri programmati che devo rispettare. Io rispondo ai cittadini di Roma. Mi possono insultare ma io non rispondo alle provocazioni, sono e rimangono colleghi, la politica deve fare un salto in avanti". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, ospite a Tagadà su La7, interpellato sulla sfida per un confronto pubblico lanciata in latino dalla sindaca uscente Virginia Raggi. (Rer)