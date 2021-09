Onu: Guterres, serve risposta globale per garantire successo degli Obiettivi di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo sta affrontando una serie di sfide senza precedenti - dai cambiamenti climatici ai conflitti fino alla pandemia di Covid-19 - che stanno mettendo a dura prova il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) delle Nazioni Unite, di qui la necessità di mettere in atto una risposta globale e di rimettere in moto il multilateralismo. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, intervenendo oggi all'evento ad alto livello "Sdg Moment", organizzato a New York a margine della 76ma Assemblea generale dell'Onu. "In un momento come questo può essere facile perdere la speranza ma noi non dobbiamo farlo. Impegniamoci insieme a cambiare il mondo e noi stessi, facendo ripartire il sistema multilaterale. Solo ripartendo insieme si possono realizzare gli Sdgs", ha detto Guterres. Per riuscirci, ha osservato il segretario generale, "occorre mettere in campo un sistema di ripresa sostenibile ed equo per tutti; potenziare gli investimenti nello sviluppo umano, l'educazione, la protezione sociale e sanitaria; riformare il sistema finanziario globale; garantire i diritti delle donne e delle ragazze; combattere il cambiamento climatico realizzando l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 attraverso piani ambiziosi capaci di mobilitare fino a un miliardo di dollari all'anno e aiutando i Paesi in via di sviluppo a favorire la transizione verso le economie verdi", ha aggiunto. (Nys)