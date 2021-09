Usa: l’amministrazione Biden riapre ai visitatori vaccinati da novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da novembre gli Stati Uniti consentiranno l’ingresso nel Paese ai visitatori stranieri purché questi siano vaccinati. Lo ha annunciato oggi il coordinatore della Casa Bianca per la risposta alla pandemia di Covid-19, Jeff Zients. La svolta dell’amministrazione del presidente Joe Biden mette fine a un divieto d’ingresso nel Paese in vigore da 18 mesi: a firmarlo, nella prima fase della pandemia di Covid-19, era stato l’ex presidente Donald Trump. In base alle misure attualmente in vigore, solo i cittadini con passaporto Usa, i loro stretti familiari e i possessori di “green card” possono fare ingresso nel Paese. A partire da “inizio novembre”, ha spiegato oggi Zients, per entrare negli Usa occorrerà provare di essere pienamente vaccinati prima di salire sull’aereo e, inoltre, mostrare un test negativo al coronavirus effettuato entro tre giorni dalla partenza. Non ci sarà invece bisogno di alcun periodo di quarantena. “I viaggi internazionali sono fondamentali per connettere famiglie e amici, per far crescere piccole e grandi imprese, per promuovere lo scambio di idee e cultura. È per questo che, guidati dalla scienza e dalla salute pubblica, abbiamo sviluppato un nuovo sistema di viaggio aereo internazionale che garantisca la sicurezza dei nostri cittadini”, ha aggiunto il coordinatore. Si tratta di una vittoria per la diplomazia europea, che da tempo pressava l’amministrazione Biden perché allentasse le restrizioni sull’ingresso nel Paese. La decisione della Casa Bianca giunge alla vigilia dell’inizio del dibattito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e della visita del primo ministro britannico Boris Johnson, che da tempo chiedeva agli Usa di rimuovere il divieto. (Nys)