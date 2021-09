Egitto: al vaglio proposta cinese per gestire distretto finanziario capitale amministrativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto sta cercando di ritagliarsi un ruolo come centro per gli investimenti internazionali alla luce della sua posizione geografica di ponte fra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Il Paese sta facendo leva sulle zone economiche speciali in corso di realizzazione lungo il Canale di Suez principale rotta commerciale navale tra Europa e Asia. Dotata di tecnologie all'avanguardia, la nuova capitale amministrativa egiziana sarà dotata di centri di controllo che monitorano le infrastrutture e la sicurezza elettronicamente, con pagamenti cashless, tetti ricoperti da pannelli solari e 15 metri quadrati di spazi verdi per abitante. Secondo le stime del governo egiziano, la nuova capitale amministrativa ospiterà fino a sei milioni di residenti e vanterà università, strutture ricreative e un quartiere diplomatico. (Cae)