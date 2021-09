© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 5.679.926 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 8 dal report del governo nazionale. Le dosi sono il 88.8 per cento di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.396.325)". Lo ha riferito la Regione Puglia in una nota.(Ren)