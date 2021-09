Germania: Cdu, Merkel si schiera al fianco di Laschet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si schiera al fianco di Armin Laschet, candidato cancelliere di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), per fornirgli sostegno alle elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. Presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Laschet è in difficoltà nei sondaggi, così come i partiti che rappresenta nella corsa alla Cancelleria. Alla guida della Cdu dal 2000 al 2018, Merkel sarà quindi accanto a Laschet nel comizio che terrà domani, 21 settembre, a Stralsunda, il suo collegio elettorale. La cancelliera affiancherà poi il primo ministro del Nordreno-Vestfalia in un altro discorso agli elettori ad Aquisgrana, dove Laschet è nato nel 1961. “Porta bene”, ha commentato il candidato cancelliere dei democristiano-conservatori, ricordando come Merkel lo abbia sostenuto con un comizio nella sua città natale nel 2017 per le elezioni in Nordreno-Vestfalia, culminate con la vittoria della Cdu e la sua nomina a primo ministro del Land. Per Laschet, infine, è “un segnale positivo” che la cancelliera entri nella campagna elettorale (Geb)