Aerospazio: l'Asi apre le porte al G20 Space Economy Leaders Meeting

- Lo spazio per le persone, il pianeta e la prosperità. Questo il titolo della seconda edizione del “G20 Space Economy Leaders Meeting”, organizzato nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, alla presenza del ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, con delega alle attività spaziali ed aerospaziali, Vittorio Colao, del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, dei vertici delle agenzie spaziali dei paesi G20 e delle principali organizzazioni spaziali internazionali. La creazione di uno “Space Economy Leaders Meeting” nasce sotto la presidenza saudita del G20 lo scorso anno e rappresenta un’occasione unica per aggiungere rilevanza e strategicità ai temi già scelti dalla presidenza italiana: People, Planet, Prosperity. Tematiche, queste, entro cui si esplicano con evidenza le capacità di sostegno delle tecnologie e dei sistemi spaziali, rendendo lo Spazio un settore unico per supportare gli obiettivi della presidenza italiana del G20. “Crediamo che le attività spaziali giocheranno un ruolo chiave negli anni a venire per rafforzare le fondamenta dei tre pilastri del G20: People, Planet, Prosperity. Ecco perché l'incontro dei leader del G20 della Space Economy di quest'anno è stata un'occasione perfetta per alzare il livello di attenzione sul ruolo che lo Spazio e la 'Space Economy' può fornire agli obiettivi del G20 ed al futuro della nostra società. Ed i paesi del G20 possono fare da ambasciatori per lo Spazio anche per i Paesi in via di sviluppo ed emergenti che magari non hanno ancora avuto la possibilità di cogliere le potenzialità di questo settore per costruire un futuro sostenibile”, ha dichiarato il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia. (segue) (Com)