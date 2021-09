Aerospazio: l'Asi apre le porte al G20 Space Economy Leaders Meeting (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro, svolto in modalità ibrida, parte in presenza e parte da remoto, è stato occasione per discutere di progetti e scenari futuri nel settore, in un contesto nel quale lo spazio è un’importante risorsa economica per la prosperità dell’umanità. Le risorse spaziali sono sempre più legate ad aree vitali, come le comunicazioni, trasporti, salute, agricoltura, ambiente e clima, che aprono la strada a un'ampia gamma di industrie e a nuovi mercati, con conseguente occupazione, aumento delle opportunità e migliori standard di vita nei Paesi di tutto il mondo. Tra i punti chiave del meeting, particolare rilievo è stato posto sui cambiamenti climatici e progetti di sviluppo sostenibile favoriti dalle tecnologie ed applicazioni spaziali anche in vista della prossima riunione COP26 co-presieduta da Italia e Regno Unito. Al termine dell’incontro i rappresentanti dei 20 Capi Agenzia hanno voluto lanciare una sfida e sensibilizzare la comunità G20 sulla rilevanza del contributo della Space Economy all’economia globale con l’adozione di tre raccomandazioni, messaggio che arriverà al Summit G20 dei capi di stato e di governo riuniti a Roma a fine ottobre. Presenti presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, i responsabili delle Agenzie di: Francia (Cnes), Germania (Dlr), Russia (Roscosms), Arabia Saudita (Ssc), Turchia (Tua) e Regno Unito (Uksa). In aggiunta, hanno preso parte, la direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali (Unoosa), Simonetta di Pippo, il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Josef Aschbacher, il presidente della Federazione Astronautica Internazionale (Iaf), Pascale Ehrenfreund, e il direttore esecutivo dello Space Generation Advisory Council (Sgac), Davide Petrillo. I rappresentanti delle altre agenzie Spaziali del G20, della Commissione Europea, e dello “Space Forum” dell’Ocse hanno partecipato in collegamento. (Com)