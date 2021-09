Puglia: Michele Emiliano incontra presidente Figc Gravina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha fatto visita questa mattina al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. All'incontro, come si legge in una nota, hanno partecipato il vicepresidente e assessore allo Sport Raffaele Piemontese, il presidente regionale della Figc Puglia. Durante l'incontro si sono gettate le basi per alcuni progetti futuri che interessano il calcio in maniera trasversale, sia maschile che femminile, dalla Nazionale alla terza categoria. Inoltre, Gravina ha ringraziato la Regione: "per i numerosi interventi realizzati in favore dello sport e del calcio in particolare, congratulandosi con il presidente per lo straordinario lavoro sul territorio e l'ottima sinergia creata tra i rappresentanti delle istituzioni e la federazione italiana gioco calcio". Michele Emiliano ha ringraziato Gravina "per il suo impegno che ha portato la Nazionale maschile a vincere i campionati Europei e per il suo lavoro per la promozione dello sport di base. Siamo orgogliosi che un pugliese, guidando la Figc, ha riportato in alto il calcio ai massimi livelli che merita". (Ren)