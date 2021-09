India: stampa, Modi avrà colloqui con Harris e amministratori delegati durante visita Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, nel corso della sua imminente visita negli Stati Uniti, potrebbe incontrare gli amministratori delegati di alcune importanti compagnie, tra i quali Tim Cook di Apple. Probabile anche un colloquio con la vicepresidente statunitense, Kamala Harris, che per parte di madre ha origini indiane. Lo riferisce la stampa indiana. Il comunicato ufficiale con cui la scorsa settimana il ministero degli Esteri di Nuova Delhi ha annunciato il viaggio ufficiale non è entrato nei dettagli del programma. Nella nota si legge che il premier Modi parteciperà insieme agli omologhi dell’Australia, Scott Morrison, e del Giappone, Yoshihide Suga, e al presidente Usa, Joe Biden, al vertice dei leader del Quad a Washington il 24 settembre e che interverrà il giorno seguente, 25 settembre, al dibattito generale di alto livello della 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York.(Inn)