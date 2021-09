Roma: controlli anti abusivismo in aree archeologiche, due sanzioni per 11 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli antiabusivismo dei carabinieri del comando Provinciale di Roma nelle aree archeologiche a maggiore attrazione turistica della Capitale. Nella giornata di ieri, infatti, le mirate attività hanno portato a sanzionare altre 2 persone, per un ammontare di 11.000 euro. Nell’area archeologica tra i Fori Imperiali e il Colosseo, i carabinieri del comando Roma piazza Venezia hanno sorpreso 2 cittadini del Bangladesh che, tra i numerosi turisti e passanti, erano intenti nella vendita ambulante abusiva di diversa merce. I carabinieri hanno sequestrato aste per selfie, power-bank, collane, braccialetti e bottiglie d’acqua e nei confronti degli abusivi hanno emesso anche l’ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del centro storico per 48 ore. (Rer)