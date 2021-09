Russia: Putin ringrazia i cittadini la partecipazione attiva alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con la presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova, ha ringraziato i cittadini per la fiducia e la posizione civica attiva che hanno dimostrato durante le ultime elezioni. "Vorrei rivolgere parole speciali di gratitudine ai cittadini della Russia e vorrei ringraziarvi per la vostra fiducia. Il 51 per cento di affluenza, è molto di più del 47 delle ultime elezioni", ha affermato il capo dello Stato. La stabilità, la prosperità della Russia, l'avanzamento del Paese dipendono dal lavoro della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento), ha osservato il presidente. (Rum)