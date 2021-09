Covid: Zucconi (Fd'I), nuova fiducia è segnale debolezza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Zucconi, deputato e delegato d'Aula di Fratelli d'Italia, intervenendo sul decreto green pass scuola e trasporti, ha segnalato che "l'ennesima fiducia posta dal governo su una vicenda che condiziona la vita di milioni di persone come il decreto green pass scuola e trasporti, è un altro segnale di debolezza di una maggioranza che solo in questo modo prova a risolvere i problemi interni". L'esponente di Fd'I ha aggiunto che "l'apposizione della fiducia non è certo una questione di velocizzazione dei tempi di approvazione del provvedimento, dal momento che i tempi tra apporre la fiducia e consentire la discussione degli emendamenti migliorativi, sono perfettamente sovrapponibili. Il governo continua a condurre una surrettizia campagna dell'obbligo alla vaccinazione, senza assumersi alcuna responsabilità: ormai - ha concluso Zucconi - il Parlamento è un 'decretificio' totalmente inerte, dove le proposte dell'opposizione vengono ignorate o addirittura insabbiate". (Com)