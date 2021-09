Giustizia: Magistratura Indipendente, estendere obbligo Green pass anche ad avvocati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Gruppo di Magistratura Indipendente, nel prendere atto degli ultimi interventi normativi con cui è stato previsto l'obbligo del cd. ‘Green pass’ solo per i magistrati e il personale dei palazzi di giustizia, è ben consapevole che anche la magistratura deve essere pronta a fare la propria parte in questa battaglia per la riconquista della normalità". Lo fa sapere in una nota Magistratura Indipendente. "Non possiamo ignorare l'alto monito del Capo dello Stato, che ci ha ricordato che vaccinarsi è un dovere sia morale che civico - prosegue MI - Riteniamo indispensabile, quindi, che in questa battaglia venga riconosciuto il giusto posto anche all’Avvocatura, imprescindibile baluardo della tutela dei diritti e componente necessaria per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, frequentano per ragioni lavorative gli uffici giudiziari, estendendo loro l'obbligo del Green Pass per l'accesso agli uffici giudiziari". (Ren)