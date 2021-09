Roma: Figliomeni (Fd'I), pagare stipendi arretrati a lavoratori Tundo per garantire servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sconcertati del silenzio del Comune per quanto concerne la ben nota vicenda Tundo, ossia la società che per conto di Roma Capitale gestisce il servizio del trasporto scolastico degli alunni disabili di Roma e i cui dipendenti sono senza stipendio da quattro mesi". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Riteniamo inaccettabile esasperare questi lavoratori e le loro famiglie, un'esasperazione che comporta, al tempo stesso, un disservizio per gli studenti e le famiglie che si avvalgono del trasporto individuale e collettivo per i loro figli e per le persone con disabilità - aggiunge Figliomeni -. Non capiamo come mai, nonostante più volte e con diversi atti l'abbiamo sollecitata ad intervenire in modo risolutivo su questo tipo di comportamento irresponsabile, l'amministrazione Raggi non sembra interessata a scongiurare disservizi e disagi per i circa 5mila utenti che si avvalgono del trasporto per la frequenza della scuola, ma fino all'ultimo giorno della consiliatura cercheremo di pungolare l'amministrazione a trovare una soluzione definitiva. Si tratta di persone che devono essere pagate per il lavoro che adempiono, nonostante le croniche criticità, e di un'utenza fragile e delle loro famiglie che meritano di poter contare su questo servizio per poter alleviare, almeno in minima parte, le difficoltà che sono chiamate ad affrontare nella quotidianità", conclude Figliomeni.(Com)