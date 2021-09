Speciale scuola: Assessore Lazio, da giunta 46 milioni per piano annuale sistema educativo Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera su proposta dell'Assessore alla Scuola e alla Formazione, Claudio Di Berardino, e del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che prevede lo stanziamento di oltre 46 milioni di euro per il piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale per l'anno scolastico 2021/2022. Il Piano, secondo quando si legge da una nota della Regione Lazio, distribuisce le risorse destinando 40.624.600 euro per percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), rivolti a circa 9.500 allievi, 5.265.000 euro per percorsi per disabili, rivolti a circa 675 allievi, 400mila euro come contributo dedicato al funzionamento del convitto di Amatrice, 575mila euro per 5 percorsi aggiuntivi di IeFP, rivolti a circa 125 allievi. Le risorse destinate ai piani triennali di istruzione e formazione professionale (circa 40 milioni di euro) sono così distribuite nel Lazio: quasi 33 milioni di euro saranno destinate alla Città Metropolitana di Roma Capitale, 1,8 milioni all'amministrazione provinciale di Frosinone, 2,9 all'amministrazione provinciale di Latina, 1,4 a quella di Rieti e infine 1,6 milioni a quella di Viterbo. (Com)