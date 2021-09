Speciale scuola: Milano, riapre la scuola dell'infanzia di via Oglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre la scuola dell'infanzia di via Oglio 25, rimessa completamente a nuovo dopo poco più di un anno di lavoro. Potranno così tornare a frequentarla le 8 classi di bambini e bambine che, per la durata dell'intervento, sono state ospitate nella scuola secondaria di primo grado situata nella stessa via. Il progetto originale prevedeva un intervento complessivo importante con la sostituzione della copertura, il rinnovo dei servizi igienici, il consolidamento dei plafoni in laterizio e nuovi serramenti esterni.Nel corso dei lavori si è però deciso di ampliarlo ulteriormente, includendo anche il consolidamento e la pulizia delle facciate e la sostituzione di tutti i pavimenti e delle porte interne. Anche gli arredi a misura di bimbo sono completamente nuovi. Il costo complessivo dell'intervento è di poco superiore al milione di euro, suddiviso in 750 mila euro per la prima parte di interventi di natura edilizia e 250 per la seconda parte, a cui si aggiungono 150 mila euro per gli arredi. (Com)