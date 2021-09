Speciale scuola: Zingaretti, monitoriamo volta per volta, non tornare mai più in dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La quarantena nelle scuole è diversa da un anno fa perché riguarda solo la classe. Stiamo monitorando volta per volta. Abbiamo tutti un unico obiettivo: non tornare mai più in Dad. Faremo le giuste valutazioni nelle prossime settimane". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a Rai news. "Dobbiamo andare con i piedi di piombo. Nel Lazio siamo all'80 per cento dei vaccinati e pensiamo di arrivare a 90 per cento - ha aggiunto il governatore -. Da oggi abbiamo iniziato con la terza dose per i fragili e poi passeremo agli anziani", ha concluso Zingaretti. (Rer)