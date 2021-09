Ricerca: Ingv, Enea e Gnv insieme per monitorare temperatura del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al progetto istituzionale di ricerca Macmap dell'Ingv, gli scienziati riprenderanno un'attività che ha consentito la costituzione di una serie ventennale di dati della temperatura del mar Mediterraneo, unica per durata e accuratezza. Con il lancio di sonde che possono raggiungere la profondità anche di 1.800 metri, saranno acquisite e analizzate nuove osservazioni relative alla temperatura della colonna d'acqua, rendendo così disponibili nuovi dati utili a valutare la variazione del calore dei mari Ligure e Tirreno. Questo tipo di monitoraggio, che avverrà con cadenza stagionale, riveste un'importanza strategica nella ricerca scientifica e nelle sue applicazioni per il monitoraggio della temperatura del mare, fornendo preziose informazioni per lo studio del clima, per lo sviluppo e il mantenimento di servizi meteo-marini operativi e per la salvaguardia del nostro prezioso ecosistema marino. (Com)