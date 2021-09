Puglia: al via screening test salivari anti Covid nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' partita questa mattina dall'istituto comprensivo Massari Galilei a Bari la campagna di screening regionale per monitorare attraverso test salivari la circolazione del virus nei bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni. In concomitanza con l'avvio del calendario scolastico regionale e con la ripresa delle attività didattiche in presenza, in tutta la regione sono state individuate scuole primarie e secondarie sentinella, dove effettuare ogni quindici giorni i prelievi dei campioni salivari, nell'ambito del piano di monitoraggio della diffusione di Sars – Cov 2 nella popolazione studentesca non coperta dalla vaccinazione. In Puglia saranno complessivamente 2.282 i test da eseguire ogni due settimane nelle primarie e 1.531 nelle secondarie di primo grado". L'annuncio in una nota della Regione secondo cui lo screening "è attività contestuale alla campagna vaccinale dedicata agli studenti". (segue) (Ren)