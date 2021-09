Puglia: al via screening test salivari anti Covid nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sanità Pier Luigi Lopalco ha spiegato: "Massimo impegno da parte di tutta la sanità pugliese per far ripartire le scuole in sicurezza. Accanto alla massiccia campagna vaccinale oggi siamo partiti con i test salivari nelle scuole sentinella. Questi test sono uno strumento utile a monitorare la circolazione del virus tra bambini e adolescenti tornati a seguire le lezioni in presenza già nella prima giornata di avvio abbiamo riscontrato grande adesione e collaborazione sia da parte delle famiglie che degli uffici scolastici provinciali, consapevoli che la campagna di screening aiuta a testare la situazione contagi nelle classi e quindi a proteggere i bambini di età inferiore ai 12 anni che non possono in questo momento ricevere il vaccino". I dati diffusi dalla Regione Puglia: "Ad oggi infatti la copertura con prima dose della fascia di età 12-19 anni è salita al 71, 23 per cento (la media nazionale è al 63,94) e con seconda dose il 55,92, mentre la percentuale nazionale si attesta al 50,33 per cento". (Ren)