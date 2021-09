Covid: Baldini (CI), popolazione si protegge con vaccino non con tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filosofia dietro al green pass è quella di ottenere una popolazione protetta con la vaccinazione e non solo tamponata. Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia, in una nota. "Per questo ho votato no in commissione Affari sociali all'estensione della validità del tampone da 48 a 72 ore. E' fondamentale per la salute collettiva andare in questa direzione se vogliamo uscire dalla pandemia". Per Baldini "annacquare il green pass non aiuta a combattere la diffusione virale ed ha certamente un valore diverso un green pass di una persona vaccinata da un green pass di una persona tamponata", conclude. (Com)