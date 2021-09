Lazio: controlli Polfer, 4 arresti, 19 denunce e oltre 8 mila persone controllate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 18 settembre gli agenti del reparto stazione di Roma Termini hanno arrestato un cittadino tunisino di 33 anni per furto. Lo straniero è stato bloccato da una guardia particolare giurata che poco prima lo aveva visto mentre si appropriava di un tablet di proprietà di un esercizio commerciale sito all'interno della Stazione di Roma Termini. Con diversi precedenti di polizia e con l'obbligo di firma presso il commissariato, il cittadino straniero è stato arrestato. La refurtiva è stasa restituita all'attività commerciale che ha subito il furto. Inoltre nella serata del 19 settembre scorso gli agenti del reparto stazione di Roma Termini hanno arrestato un cittadino francese di 25 anni responsabile di furto aggravato. Nello specifico, lo stesso approfittando della sosta di un treno Italo Av nello scalo di Roma Termini, è salito sul convoglio ed ha preso un borsello ed un telefono cellulare marca Apple, lasciati incustoditi da una viaggiatrice appena scesa per fumare una sigaretta. La signora si è accorta del furto e ne ha dato nota al Capotreno che ha informato la locale sala operativa che a sua volta ha attivato gli agenti. Gli stessi hanno avvistato una persona sospetta nel sottopasso della stazione, trovata priva di documenti e di titolo di viaggio necessario per accedere all'interno della stazione, sul quale a seguito di controllo, è stata rinvenuta all'interno del proprio zaino la refurtiva appena sottratta alla signora. (Rer)