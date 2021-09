Germania: Bdi corregge al ribasso previsioni crescita 2021, 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione dell'industria tedesca (Bdi) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania per il 2021, portandole al 3 per cento dal 3,5 per cento stimato a giugno scorso. Nonostante la forte crescita nel secondo trimestre, la ripresa dalla crisi del coronavirus sarà, dunque, lievemente più debole delle attese. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per il Bdi, la ragione della correzione è nella “prevista stagnazione della spesa dei consumatori privati ​​nel 2021”. Tale indicatore ha ripreso a salire, ma non in maniera sufficiente da evitare un declino nella prima metà dell'anno. In particolare, tra gennaio e giugno scorso, i consumi privati hanno subito una contrazione del 2 per cento in termini reali su base annua. Pertanto, il tasso di crescita dell'1 per cento già previsto dal Bdi “non è più realizzabile”. A ogni modo, l'economia tedesca continua a essere trainata dal boom delle esportazioni, che dovrebbero sperimentare un incremento reale dell'8,5 per cento. Intanto, aumentano beni e servizi esportati dalla Germania verso l'Ue e gli Stati Uniti, mentre rallentano lievemente quelli destinati alla Cina. (Geb)