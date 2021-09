Uzbekistan: al via campagna elettorale per le presidenziali del 24 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in Uzbekistan la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 24 ottobre. Lo riferisce l’ufficio stampa della Commissione elettorale centrale, ricordando che la campagna sarà interrotta a due giorni dal voto. Sarà proibita la fornitura di beni e servizi (con l’eccezione di quelli informativi) agli elettori, così come la diffusione di informazioni false e quelle tese a screditare l’onore e la dignità degli altri candidati. Durante la campagna elettorale tutti i candidati dovranno avere “eguali condizioni per l’accesso ai media di Stato attraverso la garanzia gratuita dello stesso tempo in onda e dello stesso spazio sulla carta stampata”. (segue) (Res)