Uzbekistan: al via campagna elettorale per le presidenziali del 24 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 settembre scorso il Partito liberal democratico (Uzlidep), prima forza politica dell’Uzbekistan, ha approvato la candidatura del presidente Shavkat Mirziyoyev per le elezioni presidenziali. “I delegati del congresso hanno sostenuto all’unanimità la proposta di nominare Shavkat Mirziyoyev come candidato presidenziale”, ha fatto sapere il partito al termine della plenaria odierna. L’attuale presidente ha vinto le elezioni del 2016 con il 90 per cento dei voti e, secondo gli analisti, dovrebbe conseguire una simile vittoria anche in autunno. In Uzbekistan solo i partiti registrati ufficialmente possono presentare candidati per le elezioni: questi sono il Partito del risveglio nazionale democratico (Milliy Tiklanish), il Partito social democratico (Adolat), il Partito democratico popolare e il Partito ecologico. Il Milliy Tiklanish, seconda forza in parlamento, ha approvato lo scorso 26 agosto la candidatura del suo leader Alisher Kadyrov, conservatore radicale che lo scorso giugno si è detto pronto a privare della cittadinanza e deportare gay, lesbiche e transgender. (segue) (Res)