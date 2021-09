Uzbekistan: al via campagna elettorale per le presidenziali del 24 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico popolare ha invece nominato lo scorso 6 settembre la vice presidente del comitato centrale Maksuda Vorisova, che sarebbe la seconda donna a concorrere per la presidenza uzbeka dopo Diloram Tashmukhamedova nel 2007. Adolat e il Partito ecologico saranno invece rappresentati, rispettivamente, da Bakhrom Abdukhalimov e Narzullo Oblomuradov. Il noto cantante locale Jahongir Otajonov non ha potuto invece candidarsi dal momento che il partito Erk, che lo avrebbe sostenuto, non è registrato ufficialmente. Allo stesso modo, le autorità hanno impedito la registrazione del movimento Verità e progresso, formato dall’ex professore universitario Khidirnazar Allakulov. In campagna elettorale i candidati non potranno in ogni caso criticare con eccessiva durezza il presidente Mirziyoyev, che lo scorso marzo ha approvato una legge che trasforma in reato penale qualsiasi “insulto” al capo dello Stato. (Res)