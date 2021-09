Gibuti: presidente Guelleh rientrato dalla Francia, nessuna conferma sulla sua malattia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Gibuti, Ismael Omar Guelleh, è tornato dalla Francia dopo settimane di speculazioni sulla sua salute. È quanto riferisce l'emittente televisiva "Rtd Djibouti", di proprietà statale. Il governo la scorsa settimana ha respinto le notizie circolate sui social media secondo cui il presidente 73enne sarebbe stato ricoverato in condizioni gravi in un ospedale di Parigi. Il partito di opposizione Raduno per l'azione, la democrazia e lo sviluppo ecologico (Radde) ha deplorato la "notevole assenza" del presidente e il segreto sulla sua salute, di cui non si hanno informazioni ufficiali dallo scorso 9 settembre. Il presidente Guelleh, in carica dal 1999, è stato rieletto nell'aprile di quest'anno per un quinto mandato in un'elezione ampiamente boicottata dall'opposizione. (Res)