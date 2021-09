Salerno: Tofalo (M5s), inaugurazione piazza Libertà viola regole elettorali, esposto all'Agcom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tofalo ha affermato: "E' un fatto gravissimo anche in considerazione del fatto che quell'evento è stato finanziato con denaro pubblico. L'inaugurazione di Piazza della libertà è un pacchiano spot per le elezioni comunali, pagato a loro insaputa dai salernitani e dai cittadini campani - evidenzia - concluso con un mega buffet". Quindi il deputato M5s ha aggiunto: "Il sindaco uscente, resta commissariato dalla famiglia De Luca che ancora una volta, a gamba tesa, interviene nella campagna elettorale di Salerno, addirittura tagliando nastri di opere pubbliche che sono nella disponibilità del Comune di Salerno. La storiella del finanziamento regionale resta fine a se stessa". Infine ha concluso: "Solitamente le opere di una città vengono inaugurate dal loro primo cittadino, cosa che a Salerno non può avvenire, in questo periodo, in considerazione della campagna elettorale in corso. Una vera presa in giro che mortifica tutte le Istituzioni, nessuna esclusa". (Ren)