Roma 2021: Gualtieri incontra Unindustria, confronto positivo, grande patto per investimenti

- Quello con Unindustria "è stato un confronto molto positivo, una mattina proficua perché condividiamo il metodo di un grande patto per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione che potrà far ripartire l'economia della nostra città". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a termine del confronto presso la sede degli industriali del Lazio. "Abbiamo discusso di turismo, di digitale e di come il Comune può concorrere a politiche industriali che favoriscano innovazione, attrattivà degli investimenti e occupazione di buona qualità - ha aggiunto -. C'è stato un focus molto importante sul nostro programma Roma Creativa, quindi sulle industrie creative che costituiscono un comparto molto importante. C'è piena condivisione sull'idea che Roma può tornare a esercitare un ruolo da grande metropoli internazionale, e che occorra condivisione, collaborazione tra forze produttive e sociali attorno a un progetto chiaro e serio. Il nostro programma ha tutte queste caratteristiche. Ci sono progetti di cui abbiamo già discusso, come il Roma Tecnopole per sostenere ricerca, innovazione e comparti fondamentali come il biomedicale, la transizione ecologica e il digitale. Abbiamo parlato - ha concluso - anche del progetto delle comunità energetiche, che aiutino a ridurre i costi delle bollette e a favorire la transizione verso le auto elettriche".(Rer)