Vaccino: Bertolaso, se aiuteremo Paesi in difficoltà saremo accolti come benefattori

- Sono in particolare alcuni Paesi africani, come la Sierra Leone, quelli che potrebbero beneficiare di un aiuto da parte della Regione lombardia nella somministrazione dei vsccini anti covid-19. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso, durante la conferenza sull'andamento della campagna di somministrazione, tenuta oggi a Palazzo Lombardia, andando nel dettaglio rispetto al possibile aiuto della Regione a Paesi in diccolta con la campagna vaccinale anticipato dal presidente Attilio Fontana .In diverse nazioni non è stata somministra nemmeno la prima dose, ha spiegato Bertolaso, "penso a Paesi come la Sierra Leone, L'organizzazione di una campagna di questo genere è difficile, ma fattibile. Bisogna recuperare vaccini e organizzare team che si occupino delle somministrazioni. So per certo che se ci proporremo per dare una mano verremo accolti come dei benefattori". Rispondendo alle domande dei cronisti su un possibile coinvolgimento delle Ong, Bertolaso ha detto di non vedere fattori "per cui potrebbero essere contrarie". "Dovremo parlare con il ministro degli Esteri e della Salute, io ho già parlato con il generale Figliuolo a riguardo perché abbiamo il dovere di dare una risposta, di agire", ha proseguito il coordinatore. È necessario "coinvolgere tutti per un'operazione umanitaria e di solidarietà", ha concluso Bertolaso.(Rem)