Roma 2021: Gualtieri a Calenda, mio programma su partecipate più dettagliato del tuo

- Sul programma del centrosinistra per la gestione delle società partecipate, il candidato a sindaco di Azione Carlo "Calenda fa affermazioni prive di fondamento. Abbiamo parlato a lungo di municipalizzate, di Ama e Acea". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine del confronto presso la sede di Unindustria, replicando a quanto affermato poco prima dallo sfidante Calenda. "Il mio programma è molto più ampio del suo su questo - ha aggiunto -, entriamo molto nel dettaglio. Invece" da Calenda "non è chiara questa proposta dell'incorporazione di Ama e Acea. Non esiste e inoltre come ho spiegato non è serio parlare di ingegneria societaria senza uno studio delle carte che si può fare soltanto quando si è al governo, altrimenti diventa propaganda elettorale", ha concluso. (Rer)