Vaccino: Bertolaso, ottimisti che nelle prossime settimane si arriverà a risultati definitivi

- Abbiamo un Governo che ha sottolineato l'importanza di vaccinarsi, siamo ottimisti che nelle prossime settimane si potrà arrivare a risultati definitivi. Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, durante la conferenza sull'andamento e la prosecuzione della campagna vaccinale che si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia. "La dose addizionale di vaccino - ha spiegato - andrà a tutelare gli immunocompromessi, mentre il richiamo (booster) andrà a favore di soggetti a maggior rischio di complicanze, come gli over80, gli ospiti delle Rsa e gli operatori sanitari. I soggetti immunocompromessi "sono circa 150 mila", ha spiegato, mentre si parla di più di un milione di soggetti a cui andrebbe somministrata la dose di richiamo, tra cui 80mila ospiti delle Rsa. Durante la terza fase sarà possibile vaccinarsi anche nelle farmacie, nelle Rsa e dai medici di medicina generale, per una capacità media di somministrazioni variabile dalle 20mila alle 65mila al giorno. Aumenteranno anche il numero degli ospedali nei quali sarà possibile vaccinarsi, dai 9 di settembre a ottobre aumenteranno fino a 60; vedranno una riduzione, invece, i centri vaccinali, che passeranno dagli 87 di settembre ai 49 di novembre. La procedura di prenotazione rimarrà online. (Rem)