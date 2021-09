Covid: Gualtieri, strada per uscirne è vaccino, tamponi gratis solo per chi non può farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tamponi devono essere gratuiti per chi non può vaccinarsi. Chi non può vaccinarsi per una serie di ragioni deve essere sostenuto. Sono d'accordo con la linea del governo: bisogna puntare sulla vaccinazione e sul Green Pass e non creare meccanismi che producono invece un disincentivo o un incoraggiamento alla mancata vaccinazione. Quindi l'unica soluzione è il vaccino". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine del confronto presso la sede di Unindustria. "Sono contento che anche la Lega abbia accettato l'estensione del green pass - ha aggiunto -. È rimasta solo Meloni, e credo forse Michetti, ad opporsi a uno strumento fondamentale. Nel governo c'è stata larghissima maggioranza, quindi, da questo punto di vista, ho apprezzato il senso di responsabilità anche della Lega che ha sostenuto quello che noi sostenevamo da tempo sull'ampliamento del green pass". (Rer)