Francia: Macron nei prossimi giorni si esprimerà sulla riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni il presidente francese, Emmanuel Macron, chiarirà la sua posizione sulla riforma delle pensioni in cantiere. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", ricordando che alcuni giorni fa il capo dello Stato ha affermato di "avere altre priorità" riguardanti soprattutto al crisi del coronavirus. Secondo "BfmTv" il dossier non è stato del tutto accantonato. Il governo vuole riprenderlo in mano, evitando però quei punti che hanno portato migliaia di francesi a scendere i strada come già avvenuto prima dell'emergenza del Covid-19. Macron sembrerebbe deciso a mantenere invariati alcuni punti, soprattutto quelli riguardanti l'innalzamento dell'età pensionabile, la fine dei regimi speciali e l'aumento della minima. (Frp)