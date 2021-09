Tunisia: sondaggio, presidente Saied vola nei sondaggi dopo il "golpe morbido" del 25 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le prossime elezioni legislative, il 70,2 per cento degli intervistati ha detto che non intende votare: un dato molto alto, indice di una fiducia nei partiti e nel parlamento, ma in lieve miglioramento del 4,4 per cento rispetto ad agosto. Dal sondaggio emergono due dati interessanti: la crescita del partito reazionario Pdl, che dopo uno shock iniziale sembra aver assorbito i fatti del 25 luglio risalendo dal 30,8 al 34 per cento (circa 3 punti in un mese), primo partito in assoluto; l'interesse attorno a un ipotetico partito del capo dello Stato. Al secondo posto del sondaggio si piazza infatti una formazione politica che non esiste: quella del presidente Kais Saied. Alla domanda “per chi voteresti se le elezioni legislative si tenessero adesso”, circa l'8 per cento degli intervistati e il 26,1 per cento di coloro che indicano le proprie intenzioni di voto ha risposto automaticamente “per il partito del presidente”. (segue) (Tut)