Tunisia: sondaggio, presidente Saied vola nei sondaggi dopo il "golpe morbido" del 25 luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là del paradosso di votare per un partito che non c'è - e potrebbe non esserci mai – si tratta comunque di un’importante richiesta elettorale presente in tutta la Repubblica, ma radicata soprattutto nelle province nord-occidentali: qui l’ipotetico partito di Saied supera il 40 per cento delle intenzioni di voto, scendendo al 30 per cento nel nord-est, centro-ovest e sud-ovest. L'unico punto debole, a livello regionale, si trova nell'area della Grande Tunisi, dove il “partito di Kais Saied” scende sotto la soglia del 20 per cento delle intenzioni di voto. Il sondaggio evidenzia anche una differenziazione di classe molto netta: nella classe agiata, il presunto partito del presidente raggiunge solo l'11 per cento delle intenzioni di voto, salendo al 44 per cento nella classe popolare, un'aerea dove invece il Pdl (diretto concorrente e al momento primo partito nei sondaggi) si ferma al 21 per cento. Non vi sono inoltre differenze significative tra donne e uomini, ma i giovani votano il “partito di Saied” con una certa consistenza: il 37 per cento nella fascia 18-25 anni; 34 per cento nella fascia 26-44 anni; 20 per cento negli ultrasessantenni. Non solo. Il partito di Saied supera il 50 per cento delle intenzioni di voto tra i meno istruiti e scende al 16 per cento tra i diplomati e laureati. “Non c'è dubbio che non siamo di fronte a un vero partito a livello nazionale. C'è un forte desiderio di un partito chiaramente affiliato al presidente: questo fatto è abbondantemente presente tra gli ambienti popolari ed è espressione della necessità di una nuova richiesta politica”, sottolinea il giornale tunisino. (segue) (Tut)