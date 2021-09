Tunisia: sondaggio, presidente Saied vola nei sondaggi dopo il "golpe morbido" del 25 luglio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una menzione, infine, per il partito islamista Ennahda che è riuscito a migliorare leggermente la percentuale delle intenzioni di voto, passando al 12,1 per cento e recuperando circa cinquantamila voti ipotetici. Il movimento della "Rinascita", grande sconfitto del "golpe morbido" attuato da Saied il 25 luglio, è stato fortemente ridimensionato rispetto a pochi mesi fa, ma mantiene comunque una parte non trascurabile dell’elettorato. Chi è invece crollato completamente è il partito Qalb Tounes, sceso sotto l'1 per cento delle intenzioni di voto. “Non pensiamo che il partito di Nabil Karoui (leader di Qalb Tounes arrestato in Algeria, ndr) sia in grado di rialzarsi. Il movimento Ennahda ha un ulteriore serbatoio elettorale naturale, che è la base elettorale della Coalizione Al Karama, che raggiunge oggi il 2,3 per cento delle intenzioni di voto. Non è escluso che Al Karama possa cedere i suoi voti a Ennahda in un prossimo round elettorale”, conclude “Le Maghreb”. (Tut)