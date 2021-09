Bielorussia: Polonia invierà altre 500 militari al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia invierà altri 500 militari al confine con la Bielorussia. Lo ha reso noto in conferenza stampa il ministro dell’Interno, Mariusz Kaminski. Il 18 agosto sono stati già dispiegati mille soldati per fare fronte ai tentativi di attraversamento illegale da parte di migranti provenienti dalla Bielorussia. Sul finire del mese Varsavia ha cominciato inoltre a costruire una recinzione alla frontiera. Finora nel mese di settembre ci sono stati oltre 3.800 tentativi di attraversamento illegale del confine della Polonia, secondo quanto ha riferito il quotidiano “Gazeta Wyborcza”. Ad agosto erano stati circa 3.500 ma un anno prima erano praticamente pari a zero. Il governo polacco, assieme a quelli di Lettonia e Lituania, accusa Minsk di usare i migranti come un’arma ibrida, facilitando il loro arrivo in territorio bielorusso per poi promuovere il superamento illegale del confine con l’Unione europea. (segue) (Vap)