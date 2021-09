Cina: vendite di moto in aumento di oltre il 20 per cento nei primi otto mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di motociclette in Cina hanno raggiunto 13,33 milioni di unità nel periodo gennaio-agosto, con un aumento del 21,42 per cento su base annua. Lo indicano i dati della Camera di commercio del settore. Solo ad agosto, le vendite di motociclette sono scese dello 0,26 per cento rispetto a un anno fa a 1,68 milioni di unità, mentre la Cina ha visto un aumento delle esportazioni di motoveicoli. Ad agosto sono state esportate circa 705.300 motociclette, con un aumento del 4,33 per cento anno su anno. Il valore delle esportazioni dei veicoli è stato di 457 milioni di dollari, con un incremento del 21,64 per cento. (Cip)