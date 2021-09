Cina: servizio postale registra incremento del 20 per cento tra gennaio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria postale in Cina ha raccolto un totale di 816,54 miliardi di yuan (circa 126,6 miliardi di dollari) durante il periodo gennaio-agosto, con un aumento del 20,1 per cento anno su anno. Lo riferisce l'Ufficio postale nazionale. Solo ad agosto, il fatturato del settore è cresciuto del 15 per cento anno su anno a 102,01 miliardi di yuan. Le società di corriere espresso cinesi hanno gestito 67,32 miliardi di pacchi da gennaio ad agosto, con un aumento del 40,1 per cento rispetto all'anno precedente. Il loro fatturato è stato di 650,94 miliardi di yuan durante il periodo, con un aumento annuo del 23,4 per cento. (Cip)