Rifiuti: Bordoni (Lega), Raggi ha risanato Ama solo a parole

- "Roma è ridotta ad una discarica a cielo aperto, i rifiuti sono da sempre un problema, ma Raggi trasforma in meriti gli errori della sua amministrazione. È responsabilità della Giunta Raggi aver dato ad Ama obiettivi che ne hanno compromesso organizzazione, budget, flotta e mezzi". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative. "La Raggi sarà ricordata non per aver risanato la municipalizzata dei rifiuti - aggiunge - ma per essere stata bacchettata dalla Corte dei conti sulla gestione delle municipalizzate, Ama inclusa. Dopo anni di consiliatura in cui abbiamo preso atto dell'immobilismo dei 5 stelle, senza uno straccio di progetti sulle grandi opere infrastrutturali, e con le municipalizzate ormai allo stremo, è assurdo sentire Raggi sbandierare i risultati presunti raggiunti. Il tempo della comunicazione vuota e finito. Il 3 e 4 ottobre gli elettori sanno che il centrodestra offrirà una alternativa politica vera, fatti non parole, alla propaganda elettorale grillina". (Com)