Olimpiadi 2026: Morelli, bizzarro che su Santa Giulia Comune chieda deroghe in fase progettuale

- Sulla costruzione all'arena di Santa Giulia, "il Comune ha chiesto delle deroghe a norme nazionali, cosa che poteva essere anticipata, visto che oggi si chiedono deroghe su un'opera non ancora progettata". Lo ha detto il vice ministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, a margine della presentazione dei progetti che riguardano Milano, ammessi al finanziamento del programma nazionale alla qualità dell'abitare (Pinqua) e commentando il ricorso al Tar. "Chiedere deroghe in una fase progettuale mi sembra piuttosto bizzarro, facciamo il progetto in maniera tale che non si debbano chiedere deroghe. L'obiettivo rimane realizzare opera" ha aggiunto. "Le deroghe riguardano norme stradali, cioè la vicinanza del nuovo impianto alla tangenziale e la realizzazione di un nuovo svincolo necessario per dare maggiore mobilità per un'opera così importante". "Questa opera è un granello all'interno di un grande ingranaggio come le Olimpiadi, l'interlocuzione con Cabassi deve partire subito e mi dolgo che non ci sia stata fino a oggi, quanto meno per capire le ragioni che portano a questo ricorso".(Rem)