Speciale difesa: Taiwan, quattro aerei militari cinesi fanno incursione nell'Adiz per la 17ma volta a settembre

- Quattro velivoli militari cinesi sono entrati nella Zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan (Adiz): si tratta della 17ma incursione di questo mese. Lo scrive oggi "Taiwan News", riferendo che i velivoli sono stati identificati ieri come due jet da combattimento Shenyang J-16 e due aerei militari antisommergibili Shaanxi Y-8 dell'Esercito popolare di liberazione (Epl), dopo aver fatto incursione nell'area sud-occidentale dell'Adiz. In risposta, Taiwan ha inviato aerei, emesso avvisi radio e dispiegato sistemi missilistici di difesa aerea per monitorare i velivoli, ha fatto sapere il ministero della Difesa. I velivoli di questo mese sono stati finora aerei da ricognizione, bombardieri e aerei da combattimento. (Cip)