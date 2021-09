Speciale difesa: Spagna, ministra Difesa su eruzione vulcano La Palma, dimostrata ancora un volta solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Spagna, con la gestione dell'eruzione del vulcano dell'isola di La Palma (Canarie), ha dimostrato ancora una volta la sua solidarietà. Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, in un'intervista televisiva ad "Antena 3", spiegando che l'unità di emergenza militare (Uem) si è trasferita da Los Rodeos (Tenerife) per intervenire nei lavori legati all'eruzione vulcanica. Nello specifico sono stati mobilitati 180 effettivi con 67 veicoli leggeri e pesanti. "In questi tempi terribili, la Spagna dimostra ancora una volta la sua solidarietà. All'interno di questa tragedia, la cosa importante è che non ci sono stati danni alle persone", ha detto Robles. La ministra ha garantito che se le circostanze lo richiederanno, il governo aumenterà il personale impegnato nel lavoro di monitoraggio e soccorso. (Spm)