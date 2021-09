Speciale difesa: Kenya, quattro agenti di polizia incriminati per rapimento e omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro agenti di polizia kenioti e un civile sono stati incriminati per il rapimento e l'omicidio di un avvocato del suo cliente e dell'autista che li trasportava. Lo riferisce la stampa keniota, precisando che secondo la sentenza pronunciata dalla Corte i cinque imputati compariranno davanti ai giudici a partire dalla prossima settimana per rispondere dell'accusa. Nei fatti, risalenti al 2016, le vittime sono scomparse poco tempo dopo che il legale Willy Kimani aveva intentato una causa contro un ufficiale di polizia, e di loro corpi sono stati ritrovati galleggianti in un fiume alla periferia di Nairobi, ormai in decomposizione. Dalla prossima settimana la Corte riceverà la difesa, che ha presenterà 16 testimoni. Negli ultimi anni la polizia del Kenya è più volte stata accusata di esecuzioni extragiudiziali, e anche nel periodo delle restrizioni per il coronavirus si è contraddistinta fra i servizi di polizia più severi, con episodi di colpi di arma da fuoco esplosi contro cittadini accusati di non rispettare il protocollo. (Res)